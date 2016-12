OTROS CLASICOS

Como se aproxima la navidad, he decidido elegir un film que si bien no transcurre en la fecha de esta festividad, evoca conceptualmente su sentido. Preston Sturges podría sin cuestionamientos ocupar un merecido lugar en el podio de los grandes directores de la comedia. A pesar de no haber tenido una larga carrera en esta función (realizó poco más de diez películas), su puñado de films es de un nivel tan parejo como elevado. Entre los temas predilectos podemos encontrar su inquietud acerca de las problemáticas sociales, como señalaremos a continuación en el film que deglosaremos.



Dick Powell es Jimmy MacDonald, un empleado contable de condición humilde que sueña a la luz de la luna en los techos de su vecindario un mejor futuro junto a su mujer. Una persona con un gran talento creativo que ve desperdiciar sus días en un ordinario escritorio de oficina. Lo único que podría salvarlo a él y su prometida es un concurso radial que entregará una fortuna a quien pueda crear el slogan más original de una marca de café. Es por eso que Jimmy apuesta a quedarse con el certamen al igual que otros 3 millones de concursantes. Pero por una encrucijada en la votación, el premio queda vacante durante una semana. Esta breve introducción se desarrolla en muy pocos minutos, casi con un ritmo vertiginoso porque nos sirve como pie para entrar en la verdadera historia que comienza cuando los compañeros de oficina de MacDonald le hacen una broma enviándole un falso telegrama para hacerle creer que es el ganador de los cincuenta mil dólares del premio. A partir de esa noticia la vida de MacDonald cambiará radicalmente sin saber la duración temporal y las consecuencias del engaño que está viviendo.

A diferencia de Hawks, Sturges maneja los tiempos de la comedia de una manera más desacelerada, sus relatos comienzan a ritmo de frenesí para establecerse a la altura del segundo acto en una narración menos veloz aunque nunca lenta. En el caso de Howard Hawks, sus historias son avasallantes y poseen la velocidad de un auto de fórmula 1. Otra de las características más loables del director que se pueden apreciar aquí es la precisa e ingeniosa calidad de los diálogos. Esta facilidad para la palabra proviene de la primera profesión de Preston que era la de guionista, campo en el que trabajó con los popes del género cómico. En el plano de los recursos formales y como buen director clásico, no utilizaba primeros planos ni grandes travellings pero movía la cámara de manera muy imaginativa en ciertos momentos claves de la trama. Un buen ejemplo de esto se puede apreciar en el final de esta obra, cuando la aparición de un gato negro frente a un ascensor que baja obliga a la cámara a relacionar visualmente ambos elementos a través de un paneo descendente bastante curioso y poco ortodoxo. En ese instante se podría resumir un poco que la decisión por parte de muchos realizadores del período clásico de no mover demasiado la cámara era una cuestión de estilo y no una incapacidad. Prueba de ello es que cuando la movían lo hacían de manera extraordinaria.

Como decía al comienzo de esta reseña, “Christmas in July” no es una película sobre la navidad en un nivel explícito, pero si en un plano metafórico. MacDonald se convertirá en una suerte de Santa Claus repartiendo felicidad y esperanza en quienes lo rodean, acercará la posibilidad de acceder a la felicidad a los más humildes y conseguirá un pequeño triunfo en la escala social. Hay una anécdota muy reveladora que nos muestra que clase de persona era Sturges y lo más importante, que clase de valores poseía: para este rodaje, el director mantuvo el set abierto para que cualquier visitante pasara por el plató a ver como se rodaba la película. Quizás ese fue un poco el deseo de Preston Sturges a lo largo de su historia dentro del cine, porque desde “Sullivan’s Travels” (1941) hasta “The Sin of Harold Diddlenock” (1947) siempre retrató al hombre común luchando para mostrarle a los ricos el mundo de los pobres y a los pobres el mundo de los ricos.



