OTROS CLASICOS

Muchas veces las películas sobre juicios son difíciles de ver por dos motivos: se vuelven demasiado largas o son muy complejas en su desarrollo. Por fortuna, en esta ocasión, ninguna de ambas cosas sucede. El director Sidney Lumet nos presenta una historia sencilla centrada en la figura de un abogado fracasado interpretado de manera geniuna por un brillante Paul Newman. Un hombre alcóhlico y divoricado que casi no ejerce su profesión porque nadie confiaría en él para afrontar una contienda judicial. Desde el inicio de la película se nos presenta a este ser como un hombre inmerso en lo más bajo de la ética humana al mostrarlo ofreciendo sus servicios a viudas en los funerales haciéndose pasar por amigo del difunto (a quien no vió nunca en su vida). Pero el destino le propone una posibilidad de volver al ruedo con un caso que se presenta como una fácil victoria en la que incluso se puede evitar la etapa judicial y resolverse satisfactoriamente en una mediación. Cuando parece que Frank Galvin (Paul Newman), va a tomar el camino más fácil, tiene una suerte de revelación divina magistralmente construida con un flash de una cámara de fotos en un hospital y decide ir a un litigio nada menos que contra el obispado y su poderosa firma de abogados.

Lo que hace genial a esta producción es que en ella se conjugan dos cerebros cinematográficos que ponen todo su talento artístico al servicio de la historia que se cuenta. Por un lado la mano del guionista David Mamet, un experto en este tipo de tramas en las que el protagonista es un hombre que ha perdido la fe en lo que hace; y por el otro Sidney Lumet, cuyas historias nos marcan a personajes que se adentran en un problema que parece de fácil resolución y que a medida que avanza el film se va a complicando de manera fatal. Tan sólo tenemos que recordar al ladrón de bancos encarnado por Pacino en Dogs Day Afternoon (1975) que de un simple atraco termina en un conflicto político o a los hermanos Seymour Hoffman y Hawke que en Before Devil Knows You ´re Dead (2008) que cometen un asalto menor que desencadena una tragedia griega. Por aquellos años, Lumet se encontraba en su mejor momento creativo, ya había superado la etapa de aprobación popular de sus comienzos y luego de algunos box office como Sérpico (1973), podía obtener un control interesante a nivel de corte final del montaje y un casting de prestigio en sus obras. Menciono este dato para dar cuenta del duelo interpretativo con el que nos deleitan los enormes Paul Newman y James Mason, éste último en el rol de abogado defensor. Un esgrima actoral que se materializa en la puesta en escena con los constantes pisos cuadriculados que Lumet pone en pantalla en las diferentes locaciones (incluída la más importante de la corte). Los dos son piezas de ajedrez en esta historia movidos con la precisión de un director que conoce de estos menesteres. Otro de los recursos sistemáticos en la dirección de Lumet son los encuadres abiertos que no nos permiten ver con claridad el rostro del protagonista cuando se encuentra en plena acción sino que prefiere acercarse en los momentos de quietud. Con esta técnica, el realizador logra de manera acertada captar la verdadera emoción interna del personaje sin estar viciada por la inmediata emotividad de la escena.

Como datos de color, en lo que se refiere a curiosidades, tenemos que decir que si uno pone una lupa sobre los extras en las secuencias del juicio podrá encontrar a dos promesas muy jóvenes como Bruce Willis y el comediante Jerry Seinfield.

Si en 12 Angry Men (1957), del mismo autor, se nos mostraban los bastidores del juicio en la resolución del jurado, en The Veredict todo transcurre en la antesala del caso. Por ese motivo podríamos entender estos dos films como complementarios entre sí. En el fondo ambos tocan el mismo tema y es el de la justicia que parece llegar de manera divina cuando no hay salida alguna.

