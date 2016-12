OTROS CLASICOS

“Busqué lo peor en la gente y lo terminé encontrando en mí mismo”, esa es la frase que Ray Milland dice a su familia en la paranoica “Panic in Year Zero! (1962). En el caso de La Costa Mosquito también sucede algo similar cuando Harrison Ford cambia la sentencia por esta otra “porque quiero tanto a norteamérica es el motivo por el cual no podemos volver allí”.

La genialidad de Peter Weir, alcanza con esta obra uno de sus picos más altos en lo que se refiere al gran tema dominante de su filmografía: el choque de una cultura moderna con otra arcaica, siendo ésta última aquella que aporta las esencias para que la primera sobreviva.En el marco de una película de aventuras, el inventor Allie Fox (Harrison Ford) se embarca junto a su mujer (Helen Mirren) y sus cinco hijos, entre los que se encuentra el mítico River Phoenix, en un viaje hacia las exóticas y vírgenes tierras de la Costa de Mosquito. Al llegar al lugar, nos encontramos ante la primera sorpresa que tiene que ver con las tierras que ha comprado el padre de la familia. Las mismas no son más que un pantano cubierto de maleza selvática en el que hay unas casas muy precarias. A pesar de la desilusión que esto provoca en su familia, deciden instalarse y construir allí una nueva comunidad desde cero. Una utopía socialista en medio de la naturaleza en la que cada uno obtenga lo que necesite, no exista el concepto de dinero y sobre todo puedan contar con tecnología de avanzada gracias a la profesión del señor Fox. Como pueden imaginar las cosas van a ir bien un tiempo, pero una vez que parezca que el paraíso se haya conquistado, éste se derrumbará y pondrá a la familia Fox en una especie de viaje infernal que nos recordará mucho a la vuelta de Ulises a Itaca. La visión de mundo del director se encuentra en este caso fusionada con la del personal guionista Paul Schrader. Entre los dos han logrado potenciarse mutuamente ya que sus preocupaciones son muy similares. De Weir ya dijimos que es lo que hay a nivel temático en la trama pero el aporte de Schrader se aprecia en la parte psicológica del protagonista y su relación con la idea de rescate. El héroe, es un hombre que tiene la constante sensación de que debe salvar a su familia de una guerra o de un conflicto nuclear, sin embargo en este camino de liberación sólo encontrará llegar a un estado de locura que lo alejará cada vez más de la realidad de los suyos. Otra de las claves que podemos utilizar para leer el filme es el mito de Prometeo Encadenado, poniendo en lugar de Pormeteo -aquel que robó el fuego a los dioses para acercárselo a los hombres- al inventor desenfrenado cuyo sueño es llevar la civilización al -lleva el hielo a la selva- y como el mismo Prometeo, es castigado por los dioses por pretender estar por encima de ellos. También cabe recordar que otro de los gestos desafiantes de Prometeo para con las deidades fue el de crear vida creó vida tomando barro del suelo. En dos momoentos claves de esta película papá Fox explica el funcionamiento de su mayor invento como si estuviera describiendo el cuerpo humano, por ende ha creado una suerte de “vida”. En este caso los embates de la naturaleza (como algo que no se puede modificar) van destruyendo cada asentamiento de Ford al punto de poner su vida la de los suyos en peligro.Alguna vez Harrison Ford, que ha trabajado en muchas y muy importantes producciones, manifestó que The Mosquito Coast es su trabajo preferido y sumándome a esta revelación me animo a decir que puede ser la película preferida de cualquiera que la sepa apreciar.